Erzurum'da otomobil kaza yaptı: Baba ve oğlu yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da otomobil kaza yaptı: Baba ve oğlu yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı, baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

10.11.2024 16:57
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Kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı: Baba ve oğlu yaralandı

ERZURUM - Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14: 30 sıralarında Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Türbesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında C.Y. idaresindeki 07 ANN 181 plakalı skoda marka otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü C.Y. ve araçta bulunan 6 yaşındaki oğlu A.Y. yaralandı. Yaralı baba ve oğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle duvar yıkılırken hava yastıkları açılan aracın ön tarafında hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da otomobil kaza yaptı: Baba ve oğlu yaralı - Son Dakika

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