Erzurum\'da polis çocuklarla futbol maçı yaptı ve vatandaşları suça karşı bilgilendirdi

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Erzurum'da polis çocuklarla futbol maçı yaptı, evleri ziyaretti ve vatandaşları suça karşı bilgilendirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Erzurum Büyükşehir Belediyesi yaz spor okulları ziyaret eden ekipler, bilgilendirme sunumu yaptı, akabinde futbol turnuvası yaptı. Polisler çocuklarla birlikte halı sahada top koşturdu.T oplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri ayrıca vatandaşların mağdur olmadan önce kendilerini suç ve suçlulara karşı koruyabilmeleri amacıyla Rabia Ana Mahallesi'nde hane ziyaretleri ve "Kapı Zili" uygulaması yaptı. - ERZURUM