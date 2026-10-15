Erzurum'da pompalı tüfekle ateş açan kardeş dahil 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da pompalı tüfekle ateş açan kardeş dahil 3 kişi gözaltına alındı

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Erzurum\'da pompalı tüfekle ateş açan kardeş dahil 3 kişi gözaltına alındı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 6 katlı apartmanın üst katında iki kardeş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü; kardeşlerden biri pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Polis iki kardeşle bir akrabalarını gözaltına alırken, özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Erzurum'da kardeşler arasında çıkan kavgada korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine özel hareket polisi sevk edildi.

Edinilen ilgiye göre, Yakutiye ilçesi Yunusemre Mahallesi Gürcan Caddesi'nde 6 katlı bir apartmanın en üst katında Ö.Y. (21) ile kardeşi A.Y. (19) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı çalışmada ağabeyi Ö.Y'yi, kardeşi A.Y'yi ve akrabaları Ö.Y'yi (23) pompalı tüfekle gözaltına aldı. Özel harekat polisleri de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı adresin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Polis iki kardeşle birlikte diğer bir şüpheliyi de önce hastane daha sonra polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaYakutiyeErzurumGüncelPolisOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da pompalı tüfekle ateş açan kardeş dahil 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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