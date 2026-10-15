Erzurum\'da pompalı tüfekle ateş açan kardeş dahil 3 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da kardeşler arasında çıkan kavgada korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine özel hareket polisi sevk edildi.

Edinilen ilgiye göre, Yakutiye ilçesi Yunusemre Mahallesi Gürcan Caddesi'nde 6 katlı bir apartmanın en üst katında Ö.Y. (21) ile kardeşi A.Y. (19) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı çalışmada ağabeyi Ö.Y'yi, kardeşi A.Y'yi ve akrabaları Ö.Y'yi (23) pompalı tüfekle gözaltına aldı. Özel harekat polisleri de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı adresin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Polis iki kardeşle birlikte diğer bir şüpheliyi de önce hastane daha sonra polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.