Erzurum\'da Sanayi Semtinde İş Yerine Silahlı Saldırı

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Erzurum'da sanayi semtinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda adeta kurşun yağdırıldı.

Bugün öğlen saatlerinde Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi Kehribar Sokak'ta bulunan ve Z.G.'ye ait olan oto tamircisine gelen M.G., belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. Olay yerinde yaklaşık olarak 25 adet kurşun sıkan M.G. daha sonra aracıyla hızla uzaklaştı. Bu anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentin her tarafında iş yerine kurşun yağdıran M.G.'yi aramaya devam ediyor. Olayın aynı aileye mensup ve aralarında husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasında gerçekleştiği belirtildi. - ERZURUM