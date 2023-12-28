 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da Tır Kazası: Savcı Taksirle Ölüme Sebep Olmaktan Yargılanmasını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Tır Kazası: Savcı Taksirle Ölüme Sebep Olmaktan Yargılanmasını İstedi

Erzurum'da geçtiğimiz haftalarda Nurullah Soysal'a yolun kenarında tırıyla çarpıp kaçan ve ölümüne neden olan Mehmet Ç. hakkında savcı taksirle ölüme sebep olmaktan yargılanmasını talep etti.

Erzurum\'da Tır Kazası: Savcı Taksirle Ölüme Sebep Olmaktan Yargılanmasını İstedi
28.12.2023 - 09:24,  Güncelleme: 09:26
Abone Ol

Erzurum'da geçtiğimiz haftalarda Nurullah Soysal'a yolun kenarında tırıyla çarpıp kaçan ve ölümüne neden olan Mehmet Ç. hakkında savcı taksirle ölüme sebep olmaktan yargılanmasını talep etti.

07.12.2023 tarihinde Mehmet Ç. (31), 27 AHF 461 plakalı tırla E-80 karayolunda yürüyen Nurullah Soysal'a (52) çarpıp kaçmıştı. Yol kenarında Nurullah Soysal'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nurullah Soysal'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Nurullah Soysal'a çarptıktan sonra kaçan tır sürücüsü ise Bingöl girişinde gözaltına alınmıştı.

İddianamede şok eden detaylar

Tutuklu olarak yargılanan Mehmet Ç.'nin E-80 karayolu üzerinde seyir halinde iken cep telefonundan navigasyonu açmaya çalıştığı sırada bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında yaya olarak yürüyen Nurullah Soysal'a çarptığı ortaya çıktı. Polis güvenlik kameralarından şüpheli araç ve sürücüyü tespit etti. Mehmet Ç. daha sonra verdiği ifadede kaldırıma vurduğunu ya da çukura düştüğünü düşünerek yoluna devam ettiğini söyledi. Bir süre sonra yolun sağında durarak aracından inen Mehmet Ç., aracının sağ kısmında hasar olduğunu fark etti, yerde bir bere gördü ve bunu yanına alıp Bingöl istikametine doğru devam etti. Mehmet Ç. yola devam ederken kolluk görevlileri kendisiyle irtibata geçti ve yakaladı.

Babasının beresini teşhis etti

Mehmet Ç., Karlıova'da güvenlik görevlilerini gördüğü esnada bularak yanına aldığı bereyi aracından dışarı doğru fırlattı. Ancak güvenlik güçleri bunu fark etti. Delil olarak alıkonulan ve Nurullah Soysal'a ait olan bereyi oğlu da teşhis etti. Hazırlanan iddianamede olayın Mehmet Ç.'nin 27 AHF 461 plaka sayılı aracı ile seyir halinde iken trafikte dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak taksirle hareket etmesi sonucu yaya vaziyetteki Nurullah Soysal'a çarparak ölümüne neden olma şeklinde gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede Mehmet Ç.'nin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 85/1 maddesinde "Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasının açılması istendi. Mehmet Ç.'nin tutukluluk hali devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurum, Bingöl, Yargı, Cinayet, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Tır Kazası: Savcı Taksirle Ölüme Sebep Olmaktan Yargılanmasını İstedi - Son Dakika


08:43
Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi Narkogüç-41 Operasyonunda 1 Ton 480 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
08:22
Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15
Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03
Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55
Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30
Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50
TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı

Son Dakika
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
08:15 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
08:03 Oyuncu Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisi kadrosunu katılıyor
07:53 Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
03:55 Bursa'da babasını pompalı tüfekle öldüren genç yakalandı
01:30 Mersin'de kontrolden çıkan araç 2 otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:50 TİP başkanı ve ünlü sanatçı Müjdat Gezen, Atalay için oturma eylemi başlattı
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 09:29:28. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Tır Kazası: Savcı Taksirle Ölüme Sebep Olmaktan Yargılanmasını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement