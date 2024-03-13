Erzurum'da trafik kazası: 14 yaralı
ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki kazada bir otomobil, bir minibüs ve bir halk otobüsü çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle hem halk otobüsü hem de minibüste bulunan yolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. Halk otobüsü şoförü uzun süre şok üzerinden atamadı ve koltuğundan kalkamadı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri geldi. Miraç Ü. kullandığı 25 ADJ 897plakalı otomobil, Kemal U. yönetimindeki 25 M 0017 plakalı minibüs ve Tuncay D. yönetimindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsünün karıştığı kazada polis bir taraftan yaralılarla ilgilenirken bir yandan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için çaba harcadı.
Kaza yerindeki ağır yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri daha sonra 14 yaralıyı ambülanslarla Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra gelen çekici ve vinçler kazaya karışan araçları olay yerinden çekti ve yol trafiğe açıldı.
Polisin kaza ile ilgili inceleme ve soruşturması devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da trafik kazası: 14 yaralı - Son Dakika
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının neden çıktığına dair inceleme başlatıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında, traktörden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar samanlığa ve ağılın çatısına sıçradı. Alevler hızla büyüyerek çiftliği küle döndürdü. Yangında 150 koyun ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangınla ilgili inceleme başlattı. Çiftlik sahibi büyük zararlarının olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu.
Samsun'da bir kişiyi internetten araç kiralama vaadiyle dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhammet A., internette ilan veren Abdulkadir G. ile iletişim kurarak hesabına bin lira gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Muhammet A. şikayetçi oldu ve Abdulkadir G. hakkında dava açıldı. Abdulkadir G. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. - BURSA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet K. içtiği kolonyadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Yola çıkan otomobile tırın ön bölümden çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca düzensiz göçmenler ve kaçak eşyalar da ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise birçok araç trafikten men edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 11 bin 87 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?