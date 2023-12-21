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Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpışması sonucu biri 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni dikkatsizlik olarak belirlendi.

Erzurum\'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.
21.12.2023 - 10:07,
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı Erzurum - Artvin karayolu Dumlu mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında S.A. yönetimindeki 06 FA 262 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Ö.C. idaresindeki 55 H 0244 plakalı otomobil dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola devrilen iki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerinde 112 ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza sonrası yolda güvenlik önlemleri aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
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