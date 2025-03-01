Erzurum\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Mehmet Sekmen ve Selami Altınok caddelerinin kesiştiği kavşakta 25 LN 594 plakalı otomobil ile 25 AEA 991 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM