Erzurum\'da Trafik Kazası: Düğün Görüntüleri Yürek Dağlıyor

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Erzurum'da dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Yıldırım ve arkadaşı Muhammet Ayyıldız'ın 3 ay önce yapılan düğün görüntüleri yürek sızlattı.

Erzurum'daki trafik kazasında 2 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Muhammet Yıldırım'ın özel harekat polisi olduğu ve rahatsızlığı nedeniyle genel idare hizmetlerine alındığı, Muhammet Ayyıldız'ın Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Muhammet Yıldırım'ın ağustos ayında hayatını Gülşah Yıldırım ile birleştirdiği düğünde, aynı kazada hayatını kaybettiği arkadaşıyla birlikte halay çektikleri anlara ait görüntüler yürekleri sızlattı.

Muhammet Yıldırım ile Muhammet Ayyıldız'ın Oltu ilçesi Özdere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ERZURUM