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Erzurum'da trafik kazası: İki araç kavşakta çarpıştı, apartmanın bahçesine uçtu - Son Dakika
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Erzurum'da trafik kazası: İki araç kavşakta çarpıştı, apartmanın bahçesine uçtu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kayak merkezine çıkan yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında Muhammet Faik Orhan ve Kadir Gökoğlan'ın kullandığı otomobiller çarpışarak bir binanın bahçesine düştü. Kazada her iki sürücü de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası apartman sakinleri büyük bir şok yaşadı. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

Erzurum\'da trafik kazası: İki araç kavşakta çarpıştı, apartmanın bahçesine uçtu
05.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:47
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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında iki araç kavşakta çarpıştı daha sonra bir apartmanın bahçesine uçtu.

Palandöken ilçesinde kayak merkezine çıkan yol üzerinde gerçekleşen kazada Muhammet Faik Orhan ve Kadir Gökoğlan'ın kullandığı otomobiller çarpışarak bir binanın bahçesinden aşağı düştü. Kazada her iki sürücü de yaralandı ve olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldılar. Apartman sakinleri olay sonrası karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu.

Muhammet Faik Orhan idaresindeki 34 JN 7887 plakalı otomobil ile Kadir Gökoğlan'ın kullandığı 25 FF 762 plakalı otomobil İbrahim Polat Caddesi'nde henüz sebebi belli olmayan nedenden dolayı kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobillerden biri yaklaşık 5-6 metre yükseklikten Yenidoğan Yapı Kooperatifinin merdivenlerine, diğeri ise aynı binanın bahçesinde park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine polis, ambulans ve AFAD ekipleri geldi. Kazada yaralanan sürücüler Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da trafik kazası: İki araç kavşakta çarpıştı, apartmanın bahçesine uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da trafik kazası: İki araç kavşakta çarpıştı, apartmanın bahçesine uçtu - Son Dakika
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