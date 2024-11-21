Erzurum\'da Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu

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Erzurum'da yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Rahime Aksakal evinde ölü bulundu.

Erzurum Yakutiye Mahallesi Murat Paşa Mahallesi Aydın Sokak'taki bir binanın 4. katında yalnız yaşadığı öğrenilen Rahime Aksakal'dan bir süre haber alamayan tanıdıkları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi ve kadını yatağında hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde, Rahime Aksakal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili polis soruşturmasını devam ettiriyor. - ERZURUM