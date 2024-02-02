Erzurum\'da Şükrü Paşa Mahallesi\'nde meydana gelen ev yangınında itfaiyeciler aileyi kurtardı

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Erzurum'da Şükrü Paşa Mahallesi'nde meydana gelen ev yangını yürekleri ağızlara getirdi. İtfaiyeciler yangın merdiveniyle balkonda mahsur kalan aileyi kurtardı.

Erzurum'da henüz çıkış sebebi belli olmayan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Şükrü Paşa Mahallesi Şehit Kadir Akbulut Sokak'ta bulunan Arslan İnşaat Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana gelen yangına polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın çıkan dairede insanların olması ise bir anda herkesi telaşlandırdı. İtfaiye ekipleri sepetli araçla balkonda mahsur kalan aileyi ve komşusunu güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Evde bulunan 4 kişi ile dumandan etkilenen komşu yaşlı kadına 112 ekipleri müdahale etti. Yangından etkilenen yaşlı kadın ve çocuk tedbir amaçlı olarak ambülansla hastaneye sevk edildi. Yangın çıkan evin sakinlerinden Ş.A. ile E.A, komşu yaşlı kadın S.D. ile yangından etkilenen 6 yaşındaki Y.E.D ve diğer şahsın ciddi sağlık problemleri olmadığı belirtildi. Yangın esnasında doğal gaz şirketi ekipleri de olay yerine geldi. Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor. - ERZURUM