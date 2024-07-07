Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç karıştı ve 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerinde müdahale edildi.

07.07.2024 19:11
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Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında meydana geldi. Kazada yaralanan 8 kişiye 112 ekiplerince müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki 34 KY 7084 plakalı otomobil, Tepebaşı mevkiine geldiği esnada yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak durabildi. Ardından gelen tır yavaşlayarak durdu, yine aynı istikametten gelen otomobiller duramayarak tıra arkadan çarptı, başka bir otomobil ise tır ve otomobillere çarpmamak için hamle yaptıysa da öndeki otomobile çarparak durdu.

Olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sağlık, Trafik ve jandarma ekipleri hızla gelerek yol güvenliği sağlandı, yaralılara olay yerinde müdahale yapıldı.

6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında büyük çapta maddi hasar olurken, sürücü ve yolcular kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunan ve önemli bir geçit olan Tepebaşı mevkiinde aynı noktada bir hafta içerisinde ikinci zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

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