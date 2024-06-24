Erzurum'dan İstanbul'a giden aile Sivas'ta trafik kazası yaptı - Son Dakika
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Erzurum'dan İstanbul'a giden aile Sivas'ta trafik kazası yaptı

Erzurum\'dan İstanbul\'a giden aile Sivas\'ta trafik kazası yaptı

Erzurum'dan İstanbul istikametine giden bir aile, Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Kalın köyü yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi ve kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.06.2024 07:27
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Erzurum'dan İstanbul'a giden aile Sivas'ta trafik kazası yaptı. Kontrolden çıkan aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Kalın köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul istikametine giden D.S. idaresindeki 34 UF 2680 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü D.S.'nin yanı sıra U.M.S., A.S., B.S., İ.S. ve C.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan C.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'dan İstanbul'a giden aile Sivas'ta trafik kazası yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'dan İstanbul'a giden aile Sivas'ta trafik kazası yaptı - Son Dakika
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