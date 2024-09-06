Erzurum Havalimanı\'nda Bomba İhbarı

3.Sayfa

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

Çok fazla alkol aldığı için cinsel organı tamamen kesildi

İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

Erzurum'da hava limanında yolcular ortada kaldı

Hindistan uçağında aramalar devam ederken seferlerin iptal edilmesi yolcuların tepkisine neden oldu

ERZURUM - Hindistan'dan Almanya'ya havalanan uçakta bomba olduğu ihbarı üzerine uçağın, Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmasının ardından Erzurum havalimanındaki tüm seferler durduruldu. Acil durumun ilan edildiği Erzurum havalimanında İstanbul ve Ankara'ya gitmek için havalimanına gelen yolcular duruma tepki gösterdi.

Mumbai'den Almanya'nın Frankfurt kentine giden Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bomba ihbarı yapılınca uçak, Erzurum'a acil iniş yaptı. Ekipler uçakta arama yapmaya devam ederken hava sahasının kapatılması Erzurum'daki yolcuları da olumsuz etkiledi. İstanbul ve Ankara'ya gitmek için havalimanına gelen yolcular seferlerin yapılamayacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Bazı yolcular beklemeye devam ederken bazı yolcular ev ve otellerine geri döndüler.