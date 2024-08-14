Erzurum'un İspir ilçesine traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesine bağlı Cibali Mahallesi'nde Mehmet Gürler yönetimindeki 29 AC 572 plakalı traktörün devrilmesi sonucu römorkta bulunan 11 kişi yaralandı.
Piknik yapmak için Sarhan bölgesine gittikleri sırada devrilen traktörün altında kalarak yaralanan 11 kişi İspir Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum İspir'de Traktör Devrildi: 11 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?