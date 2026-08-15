Erzurum Jandarma Komutanı Değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Jandarma Komutanı Değişti

Erzurum Jandarma Komutanı Değişti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, tuğgeneral olarak Gaziantep'e atandı; Tümgeneral Cengiz Yıldız göreve başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2026 Yılı terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda da nöbet değişimi yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesine göre Erzurum İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, tuğgeneral rütbesine terfi ederken aynı zamanda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na tayin edildi. Uğurlu'nun yerine Erzurum İl Jandarma Komutanı olarak Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız geldi.

Tümgeneral Cengiz Yıldız kimdir?

1968 yılında Nevşehir'de doğdu. 1989 yılında Kara Harp Okulundan Jandarma Teğmen olarak birincilikle mezun oldu. 1990 yılında Piyade Okulunu ve 1991 yılında Jandarma Subay Temel Kursunu bitirmeyi müteakip sırasıyla; 1991-1992 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı Takım ve Bölük Komutanlığı, 1992-1994 yılları arasında Antalya-Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı, 1994-1996 yılları arasında Hakkari-Derecik-Umurlu 1'inci J.Sn.Tb. 4'üncü J.Snr.Bl.K.lığı, 1996-1998 yılları arasında Ankara Esenboğa Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında Muş-Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı, 2000-2003 yılları arasında Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı Proje Subayı, 2003-2005 yılları arasında Bingöl-Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Harekat Eğitim Şube Müdürlüğü, 2005-2009 yılları arasında Denizli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, 2009-2011 yılları arasında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Komutan Yardımcılığı, 2011-2014 yılları arasında Bolu İl Jandarma Komutanlığı, 2014-2017 yılları arasında Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu. 24 Temmuz 2017 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile terfi ettiği Tuğgeneral rütbesiyle; 2017-2018 yılları arasında Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 2018-2022 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı, 13 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile terfi ettiği Tümgeneral rütbesiyle Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevine devam etti. 2023 -2025 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı görevini icra etti. 11 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitimi ve 2007 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İletişim bölümü yüksek lisans eğitimini tamamladı. Terörle mücadelede gösterdiği başarılar sebebiyle Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası sahibi. Tümgeneral Cengiz Yıdlız evli olup, iki çocuk babası.

Kaynak: İHA

Cengiz Yıldız, Tuğgeneral, Gaziantep, 3. Sayfa, Jandarma, Erzurum, Albay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum Jandarma Komutanı Değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale’de 12 yıllık cinayet aydınlatıldı: 17 gözaltı Kırıkkale'de 12 yıllık cinayet aydınlatıldı: 17 gözaltı
Gurbetçilerden Kapıkule’de duygusal veda: Geldiğimizde sevinç, gittiğimizde hüzün Gurbetçilerden Kapıkule'de duygusal veda: Geldiğimizde sevinç, gittiğimizde hüzün
İstanbul’da ’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı İstanbul'da 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

10:05
Osimhen Galatasaray’dan ayrılacak mı Transfer yanıtı kafa karıştırdı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı
09:48
Erden Timur’a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:38
Olur mu dersiniz Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
08:30
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 10:08:48. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum Jandarma Komutanı Değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.