Erzurum Karayazı\'da ev önündeki otlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Erzurum Karayazı'da ev önündeki otlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Karayazı ilçesinde ev önündeki otlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye alevlere müdahale ederken, Karayazı İlçe Emniyet Müdürü olay yerinde inceleme yaptı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir evin önünde bulunan otlarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gün içerisinde çıkan yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.
Karayazı İlçe Emniyet Müdürü de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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