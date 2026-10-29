Erzurum Karayazı'da ev önündeki otlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı - Son Dakika
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Erzurum Karayazı'da ev önündeki otlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

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Erzurum Karayazı\'da ev önündeki otlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde ev önündeki otlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye alevlere müdahale ederken, Karayazı İlçe Emniyet Müdürü olay yerinde inceleme yaptı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir evin önünde bulunan otlarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gün içerisinde çıkan yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Karayazı İlçe Emniyet Müdürü de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeKarayazıErzurumİtfaiyeGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Karayazı'da ev önündeki otlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı - Son Dakika
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