Erzurum'un Horasan ilçesinde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

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Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Horasan ilçesinde dün ailesiyle pikniğe giden 3 çocuk serinlemek için Aras nehrine girdi. Akıntıya kapılan çocuklardan Murat Sevuk boğularak hayatını kaybederken Yusuf Özer kaybolmuştu. 3 çocuktan Yeser Özer ise yakınları tarafından kurtarılmıştı.

Olayın ardından suda kaybolan Yusuf Özer'i bulmak için yapılan çalışmalar bugün sabah saatlerinde sonuç verdi. Dalgıçlar Yusuf Özer'in cesedini bularak karaya çıkardı. - ERZURUM