Yakutiye\'de komşular arasındaki şaka kötü bitti: Masadaki tüfek ateş aldı, 1 ağır yaralı

Yakutiye'de komşular arasındaki şaka kötü bitti: Masadaki tüfek ateş aldı, 1 ağır yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Yakutiye'de Kevelciler Caddesi'nde iki esnaf şakalaşırken, masada duran ve Haktan Gez adına ruhsatlı olduğu belirtilen pompalı tüfek ateş aldı. Yakın mesafeden saçmalarla vurulan Emirhan Kaban hastanede tedavi altında, durumu ağır. Polis tüfeğe el koydu, sahibi gözaltında.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki komşu esnafın şakalaştığı sırada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Kevelciler Caddesi'nde meydana geldi.
ŞAKALAŞIRKEN TÜFEK ATEŞ ALDI
Edinilen bilgilere göre, komşu esnaf oldukları öğrenilen Haktan Gez ile Emirhan Kaban birlikte oturdukları sırada şakalaşmaya başladı. Bu esnada masanın üzerinde bulunan ve Haktan Gez adına ruhsatlı olduğu belirtilen pompalı tüfekle uğraşıldığı sırada silah ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmaların yakından isabet ettiği Emirhan Kaban ağır yaralandı. Yaralı, olayın ardından kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi devam eden Emirhan Kaban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
TÜFEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, olayın yaşandığı alanı güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı incelemelerde bulundu.
Olayda kullanılan pompalı tüfeğe polis ekiplerince el konulurken, tüfeğin sahibi Haktan Gez gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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