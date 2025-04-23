Esenler'de Bina Deprem Nedeniyle Tahliye Edildi

Esenler'de deprem nedeniyle 2 katlı bina tahliye edildi

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra iki katlı binanın çatı kısmından tuğlalar sokağa düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1140. sokak üzerinde meydana geldi. Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra sokak üzerindeki 2 katlı binanın çatı katında bulunan tuğlalar sokağa düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sokağa gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek önlem alırken çatıdaki tehlike arz eden diğer parçalar ise kontrollü şekilde döküldü. Binanın giriş çıkış için güvenli olup olmadığına ekiplerin çalışmaları sonrası karar verilecek.