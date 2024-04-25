Esenler Ayvalıdere Ortaokulu'nda Öğretmeni Darp Eden Veli Hakkında Şikayetler - Son Dakika
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Esenler Ayvalıdere Ortaokulu'nda Öğretmeni Darp Eden Veli Hakkında Şikayetler

Esenler'de bir veli, çocuğunun sınavdan kötü not alması üzerine okula gelerek öğretmeni darp etti. Olayda öğretmen hafif şekilde yaralanırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Görgü tanıkları, öğretmenin kaşının açıldığını ve dudağının patladığını belirtti. Öğrenciler ise öğretmenlerini sevdiklerini ve notlarının da sorun olmadığını ifade etti.

25.04.2024 10:29  Güncelleme: 10:33
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Esenler'de iddiaya göre bir veli, çocuğu sınavdan kötü not aldığı için okulda öğretmeni darp etti. Olayda öğretmen hafif şekilde yaralanırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay Esenler'de Esenler Ayvalıdere Ortaokulu'nda 23 Nisan kutlamaları öncesi meydana geldi. İddiaya göre, okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ozan Kaya'nın öğrencini sınavdan kötü not aldı. Bunun üzerine sinirlenen veli, okula gelip öğretmeni darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaşı ve dudağı patlayan öğretmen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kavga nedeniyle öğretmen hafif şekilde yaralanırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

"Öğretmenin kaşı açılmıştı"

Öğretmeni darp edildikten sonra gören esnaf Erkan Sevinç, "Dün iş yerini açtık. Önce polis sonra ambulans geldi. Gidip baktığımızda öğretmenin darp edildiğini gördük. Öğretmenin kaşı açılmıştı. Sonra veli gitmiş herhalde. Öğretmeni ambulansa aldılar. Öğretmen biraz yerde hırpalanmış, üstü başı tozdu. Öğretmenin durumu iyiydi. Araca yürüyerek gitti. Biraz boğuşmuşlar" dedi.

"Ambulans öğretmeni hastaneye götürmüş"

Olayla ilgili konuşan esnaf Habip Sabancı, "Biz saat 12 gibi iş yerlerimizi açıyoruz. Okul içerisinde hengame var dediler. Bir velinin bir öğretmenle tartışıp darp ettiğini söylediler. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Öğretmenin kaşının patladığını, gözünden yaralandığını bize söylediler. Sonra ambulans öğretmeni hastaneye götürmüş. Birbirlerinden şikayetçi olmuşlar. Sebebini bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir öğrencinin notunu sıfır girdi diye velisi gelmiş"

Darp edilen öğretmenin öğrencisi Öznur Güneyli, "Ayvalıdere Ortaokulu'nda okuyorum. 23 Nisan'da gösteriden önce bir kavga oldu. Ozan hocamı çok severim. Hocalara ve öğrencilerle bir sorunu yoktu. Notlarımızda da bir problem olmuyordu. Bize bağırıp kızmıyordu. Kime sorsam Ozan hocayı çok seviyor. Bir öğrencinin notunu sıfır girdi diye velisi gelmiş. 2 erkek öğretmene vurmuşlar. Ozan hocanın sadece kaşı ve dudağı patlamış" ifadelerini kullandı.

"Aldığımız notları hep fazlasına tamamlayan bir öğretmendi"

Öğretmen Ozan Kaya'nın öğrencisi Beril Öz, "Ozan hocanın bir öğrenciye sıfır verdiği söyleniyor. Daha sonra 2 veli 23 Nisan gösterisinin başlangıcında Ozan hoca ile kavga ettiği söyleniyor. Bu kavga sonucunda kaşının patladığı ve gözünün morardığı söyleniyor. Ozan hoca çok iyi birisiydi. Sıfır vermeyi bırak sınıftan geçirmemezlik bile yapmıyordu. Aldığımız notları hep fazlasına tamamlayan bir öğretmendi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenler, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler Ayvalıdere Ortaokulu'nda Öğretmeni Darp Eden Veli Hakkında Şikayetler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler Ayvalıdere Ortaokulu'nda Öğretmeni Darp Eden Veli Hakkında Şikayetler - Son Dakika
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