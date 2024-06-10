Esenler'de Pitbull Köpeği Kediye Saldırdı - Son Dakika
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Esenler'de Pitbull Köpeği Kediye Saldırdı

Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Köpek, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı. Çevredekilerin çabaları sonuç vermedi ve kedi feci şekilde can verdi. Aynı köpeğin başka bir kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

10.06.2024 13:34
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Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Çocukların gözleri önünde meydana gelen dehşete düşüren olayda pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı. Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi feci şekilde can verdi. Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay Esenler Yavuz Sultan Selim Parkı'nda dün meydana geldi. İddiaya göre, ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Pitbull kediye ağzına aldı, çevredekiler ve köpeğin sahibi kediyi kurtarmaya çalıştı. Bir kişi sopa ile köpeğin kafasına vurdu. Ancak çabalar sonuç vermedi. Bir süre sonra pitbull cinsi köpek kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Kedinin feci şekilde öldüğü belirlendi. Olayın ardından köpek ve sahibi oradan ayrıldı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Aynı köpeğin başka bir kediye saldırdığı ortaya çıktı

Öte yandan aynı köpeğin yine parkta bir başka kediye saldırdığı ortaya çıktı. Parkta ağızlıksız dolaştırılan pitbull yanından geçen bir kediye saldırdı. Sahibi bir süre bekledikten sonra köpeğe müdahale etti. Kurtulan kedi ağacın dibinde uzun süre kıvranırken, köpek ve sahibi oradan uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Pitbull Köpeği Kediye Saldırdı - Son Dakika

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