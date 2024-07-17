Esenler'de yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardı, kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
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Esenler'de yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardı, kurşunların hedefi oldu

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Esenler'de bir şahıs, arabada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyardıktan sonra tartışma çıktı. Tartışma silahlı çatışmaya dönüşürken, uyarıda bulunan genç kurşunla yaralandı. Olayda ayrıca çevredeki araçlara da mermi isabet etti. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

17.07.2024 10:29
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Esenler'de bir şahıs yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardı: Kurşunların hedefi oldu

İSTANBUL - Esenler'de arabada yüksek sesle müzik dinleyen grubu bir şahıs uyarınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönerken, grubu uyaran genç isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenler'de bulunan İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının işyerinde çalışan şahıs otomobil yıkarken, arabada yüksek sesle müzik dinleyen bir grup yanına yaklaştı. İşyeri sahibinin oğlu, müziği kısmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen grup, "sen bekle" diyerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra silahla geri dönen grup ile işyeri sahibinin oğlu arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda dükkan sahibinin oğlu yaralanırken, saldırganlar araçlarına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırılırken çevredeki araçlara da mermi isabet etti. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Esenler\'de yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardı, kurşunların hedefi oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de yüksek sesle müzik dinleyenleri uyardı, kurşunların hedefi oldu - Son Dakika

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