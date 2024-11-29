Esenyurt Eski Belediye Başkan Yardımcısı'nın Kaçmasına Yardım Eden Avukat Gözaltında - Son Dakika
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Esenyurt Eski Belediye Başkan Yardımcısı'nın Kaçmasına Yardım Eden Avukat Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen Esenyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın kaçmasına yardım eden avukat akrabası gözaltına alındı. Soruşturma, belediyenin çeşitli müdürlüklerinde terör örgütüne finansman aktarıldığı iddialarını araştırıyor.

29.11.2024 13:16
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında firari konumda bulunan Esenyurt Eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen avukat olan akrabası gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Esenyurt Belediye Başkanlığı'nda başka bir soruşturma çerçevesinde tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde terör örgütüne finansman aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Esenyurt Belediye Meclis üyesi olan ve tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın'ın, örgütün mali alan yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve Diyarbakır'da faaliyet göstermekte iken terör örgütü iltisakı nedeniyle kapatılan 'Jiyan TV' isimli medya kuruluşuyla irtibatı bulunduğu tespit edilmişti.

Şüpheli Yalçın'ın ayrıca, örgüt elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamasında, kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, örgüt mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda, Esenyurt Belediye Başkanlığı'na yerleştirildiği tespit edilen ve bu şekilde Belediyelerin imkanları kullanılarak örgütün mali yapısına destek ve alan saha gücünün arttırılmasının hedeflenmesiyle ilişkili olduğu aktarılmıştı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli Osman Yalçın'ın yakalanmasına yönelik Esenyurt ve Beylikdüzü'nde operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucu şüpheli Yalçın'ın yakalanamayarak 'firari' konumunda olduğu, öte yandan arama işlemleri sırasında şüphelinin kullandığı ve evinde bıraktığı cep telefonları ile dijital materyallere el konulduğu öğrenilmişti.

Avukat akrabası gözaltında

Öte yandan firari şüpheli Yalçın'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen ve eşinin kardeşi olduğu öğrenilen avukat Evin Emine Demir Sarıçiçek, 'suçluyu kayırma' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt Eski Belediye Başkan Yardımcısı'nın Kaçmasına Yardım Eden Avukat Gözaltında - Son Dakika

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