3.Sayfa

Esenyurt'ta 2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta 37 yaşındaki 2 çocuk babası adam eşi tarafından evde ölü bulundu.

Olay saat 18.00 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Eyüp Çevik eşiyle birlikte evde oturuyordu. Bir süre sonra kadın markete gitti. Kadın döndüğünde eşi Eyüp Çevik' yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.