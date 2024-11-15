Esenyurt'ta 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kalkan-29 operasyonunda 242 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

15.11.2024 08:47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kalkan-29 "operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen "Kalkan-29" operasyonunda 242 düzensiz göçmenin yakalandığını belirterek, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemiz durmadan, duraksamadan kararlılıkla devam ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce Esenyurt genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı. 370 polis, 93 Göç İdaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildi. Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet mobil göç noktası aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemleri başlatıldı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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