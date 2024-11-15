Esenyurt'ta 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen Kalkan-29 operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı.

15.11.2024 08:56
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İstanbul, Esenyurt ilçesinde düzenlenen "Kalkan-29 "operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Esenyurt ilçesinde düzenlenen "Kalkan-29 "operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Esenyurt ilçesinde düzenlenen "Kalkan-29 "operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemiz durmadan, duraksamadan kararlılıkla devam ediyor

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce Esenyurt genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı. 370 polis, 93 göç idaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildi.

Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet Mobil Göç Noktası Aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Esenyurt\'ta 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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