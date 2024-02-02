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Esenyurt'ta 4 Katlı Binada Çıkan Yangında Mahsur Kalan 12 Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 4 Katlı Binada Çıkan Yangında Mahsur Kalan 12 Vatandaş Kurtarıldı

Esenyurt\'ta 4 Katlı Binada Çıkan Yangında Mahsur Kalan 12 Vatandaş Kurtarıldı

Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 12 vatandaş mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Dumandan etkilenen 9 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

02.02.2024 20:48
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Esenyurt'ta 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 12 vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Bulut Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu 12 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile tahliye edilirken dumandan etkilenen 9 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Tedbir amacıyla sokak güvenlik şeridi ile kapatılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılırken yangın anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 4 Katlı Binada Çıkan Yangında Mahsur Kalan 12 Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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