Esenyurt'ta 500 Bin TL Hırsızlığı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 500 Bin TL Hırsızlığı

Esenyurt'ta fırın çalışanı, patronunun kasasından 500 bin TL değerinde altın ve para çaldı.

03.10.2024 09:24
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Esenyurt'ta bir fırın çalışanı patronunun cebinden düşen kasasının anahtarını alıp kasada bulunan 500 bin TL değerinde ki altın ve parayı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay pazartesi günü Yeşilkent Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekmek fırınında çalışan Hacı Şimir, patronunun ceketinin cebinden düşen para kasasının anahtarını alıp sakladı. İş yeri sahibi işten çıkıp evine gidince Şimir dükkanda bulunan kasayı açarak içerisinde bulunan ve 500 bin TL değerinde olan Ziynet eşyası ve parayı alıp çöpe atılacak un çuvallarının içerisine koydu. O sırada çalışanlara hiçbir şey fark ettirmeden fırından çıkan şahıs, kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

"Yaklaşık 500 bin TL zararımız var"

İşletme Sahibi Emin Oğuzbey, "Bizim bir taziyemiz vardı oraya gittik. Dönüşte kardeşim kasanın anahtarını düşürüyor. Bizim çalışanımız olan Hacı Şimir anahtarı buluyor ve yanına alıyor. Biz buradan çıktıktan sonra oda hemen kasayı soymaya gitmiş tüm paramızı alıp gitti. Yengemin bilezikleri ve altınları da kasadaydı. Onları da almış. Yaklaşık 500 bin TL zararımız var. 12 gün önce başlamıştı işe. Boş un çuvalının içine koyduğu paraları dışarı giderken alıp gidiyor. Kardeşim o sırada gelen müşterilerle ilgileniyor o da fırsatı bulunca paralarla çıkıp gidiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 500 Bin TL Hırsızlığı - Son Dakika

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