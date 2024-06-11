Esenyurt'ta 8 araç kundaklandı, yangın iş yerine sıçradı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 8 araç kundaklandı, yangın iş yerine sıçradı

Esenyurt'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak üzerinde bulunan 8 araç kundaklandı. Yangın daha sonra araçlardan depo olarak kullanılan bir iş yerine sıçradı. Olay, cep telefonu kameraları ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 8 araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

11.06.2024 06:43
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Esenyurt'ta gece saatlerinde sokak üzerinde bulunan 8 araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yangın daha sonra araçlardan depo olarak da kullanılan bir iş yerine sirayet etti. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, kundaklama anı ve şüphelinin kaçışı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yangın gece saat 02.00 sularında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2258 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs elinde yanıcı madde olan bir şişeyi sokak üzerinde yer alan araçlara ve yola doğru boşalttı ve ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği esnada şahıs olay yerinden kaçarak hızla uzaklaştı. Kundaklama sırasında 8 araç alevli bir şekilde yanmaya başladı. Alevler daha sonra araçların bulunduğu yerdeki depo olarak da kullanılan iş yerine sirayet etti. Olayı gören ve paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınabildi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda 8 araç ve iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında alevlerin yükseldiği ve araçların yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede konuyla alakalı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

"Herhangi biriyle husumetimiz yok"

Yangında iş yeri olarak kullandığı deposu yanan Burhan Aydın başına gelen olayla ilgili konuştu. Aydın, "Biz yatıyorduk. Bir anda annem bağırdı. Dışarıda yangın çıktı, dedi. Biz o esnada dışarıya koştuk. Büyük bir ihtimalle benzin veya mazot dökmüşlerdi. Biz söndürmeye çalıştık. Su atmaya çalıştık. Suyu attıkça yangın daha çok üstümüze sıçramaya başladı. Önce araçlarımız yandı. Sonra depomuz yandı. Bu bir zulümdür. Herhangi kimseyle husumetimiz yok. Zaten mahallemiz de küçük bir mahalle. Burada herkes birbirini tanıyor, biliyor. Biz 20 senedir bu mahalledeyiz. Can kaybımız yok, sadece araçlarımız yandı. 3 tane aracımız yandı. İçeride müşterimizin bir aracı vardı, o yandı. Bizim ofisimiz vardı burada. Ofis yandı. İçindeki evraklarla." şeklinde konuştu.

O anlar güvenlik kamerasında

Kundaklama yapan şahsın görüntüleri sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde şişe ile sokağa giren şahsın önce yere yanıcı madde döktüğü ardından araçlardan alevler yükseldiği esnada koşarak kaçtığı ve izini kaybettirdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta 8 araç kundaklandı, yangın iş yerine sıçradı - Son Dakika

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