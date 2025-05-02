Esenyurt'ta Alkollü Adam Kazada Yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen bir adam, yolun ortasında dolaşırken araba çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sarhoş bir adam, yolun ortasında yürüyerek etrafa bağırmaya başladı. O sırada seyir halindeki bir araç adama hızla çarparken, sürücü olayın ardından durmayarak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam ağır şekilde yaralanırken, yaşanan o kaza anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL