Esenyurt'ta Alkollü Kovalamaca

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Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada: Alkollü gençler ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta alkollü sürücü ve arkadaşları polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Dakikalarca süren kovalamacada polisin havaya ateş açmasını bile umursamayan gençler sonunda kıskıvrak yakalandı. Sürücüye 42 bin lira ceza yazılırken, ehliyetine el konuldu.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.C, A.G, M.G, A.B isimli 4 genç bir mekanda vakit geçirdikten sonra eve dönerken polis uygulamasına takıldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi arabayı durdurmaya çalıştı. Anonslara ve polisin uyarı ateşine umursamayan gençler kısa bir süre sonra önleri kesilerek durduruldu.

42 bin lira ceza ve ehliyetine el konuldu

Durdurulan araç ve gençler üzerinde arama yapan polis ekipleri sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Sürücüye 42 bin lira trafik cezası uygulanıp ehliyetine el konuldu. Araç ise çekici ile Yediemin Otoparkına çekildi. Yaşanan aksiyon dolu anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.