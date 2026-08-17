Esenyurt'ta Araç Takibi Ceza Rekoru - Son Dakika
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Esenyurt'ta Araç Takibi Ceza Rekoru

Esenyurt\'ta Araç Takibi Ceza Rekoru
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Esenyurt'ta izinsiz araç takibi yapan şahıslara 360 bin TL ceza kesildi, araçlar 60 gün men edildi.

Esenyurt'ta başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslara toplam 360 bin TL ceza kesildi. Araçlar 60 gün süreyle men edilirken, sürücülerin sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

Esenyurt'ta trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden şahıslar polis ekipleri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye çalışmaları kapsamında tespit edildi. Şahıslara, saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesinden toplam 360 bin TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Araçlar 60 gün süreyle men edilirken, sürücülerin sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Ayrıca araç sürücüleri Y.Y.Ş ve M.Y hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Araç Takibi Ceza Rekoru - Son Dakika

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