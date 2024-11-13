Esenyurt'ta Asker Eğlencesi Kavga ile Bitti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Asker Eğlencesi Kavga ile Bitti

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Asker eğlencesinde ses sistemiyle gelen grup, tartışmaya neden oldu ve kargaşa çıktı.

13.11.2024 11:20
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Asker eğlencesinin yapıldığı sokağa ses sistemi ile gelen şahıslar ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta asker eğlencesi böyle yarıda kaldı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesi sırasında sokağa ses sistemi ile gelen şahıslar yüksek sesle müzik açınca ortalık birbirine girdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde asker eğlencesi için toplanan grup, araçlarından müzik açtı. Bir süre sonra ses sistemi kuran başka bir grup şahıs ise sokağın diğer tarafına gelerek yüksek sesle müzik açıp halay çekmeye başladı. Bunun üzerine sinirlenen grup, diğer şahısların yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar arasında kavga çıktı. Sokakta ortalık birbirine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık ekiplerin müdahalesi ile dağılırken yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Asker Eğlencesi Kavga ile Bitti - Son Dakika

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