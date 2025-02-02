Esenyurt'ta Asker Eğlencesi Kavgası

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Esenyurt'ta asker eğlencesinde gençler birbirine girdi: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir asker eğlencesinde ortalık karıştı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede onlarca gencin karıştığı kavgaya dönüşürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarının asker eğlencesine katılan gençler arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde hararetlenen olay kavgaya dönüşürken, iki grup birbirlerine saldırdı. Çevre sokaklara taşan olayda gençler birbirileri sopa ve yumrukla saldırırken, polisin olay yerine gelmesiyle taraflar dağıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.