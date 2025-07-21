Esenyurt'ta At Maskeli Seyahat

İstanbul Esenyurt'ta aracın camından sarkarak seyahat eden at maskeli 2 kişi ile araç sürücüsü yakalandı. Sürücüye ve 2 şahsa para cezası kesildi.

Olay, Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede araç içerisindeki iki yolcunun camdan çıkarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu M.E.G. isimli sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Y.B.E. ve Y.T.K. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslara trafikte belirtilen hususlara uymamak, hız sınırının altında araç kullanmak, saygısızca araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak suçlarından para cezası kesildi. - İSTANBUL