Esenyurt'ta AVM'de Yangın Paniği - Son Dakika
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Esenyurt'ta AVM'de Yangın Paniği

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Esenyurt'ta bir AVM deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

02.02.2025 09:17
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Esenyurt'ta AVM deposunda yangın paniği

İSTANBUL - Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir AVM'nin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Olay, saat 06.00'da Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AVM'nin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. AVM'ye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Esenyurt, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta AVM'de Yangın Paniği - Son Dakika

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