3.Sayfa

Esenyurt'ta baskın düzenlenen evden uyuşturucu fışkırdı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı polis ekipleri bir eve yönelik düzenlediği baskında 2 şüpheli ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve silah mermisi ele geçirdi.

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri uyuşturucu satışı ile ilgili bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polis ekipleri ekipleri koçbaşı kullanarak eve girdi. Evde 2 şüpheli E.G. ve S.D. yakalandı. Ev içerisinde yapılan aramalarda ise, toplam 5550 gram narkotik madde,3 adet hassas tartı, 170 adet LYRİCA marka ibareli hap, 259 adet fişek,5 adet cep telefonu, ve 131bin 885 lira para ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanan malzemelerle birlikte emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.