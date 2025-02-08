Berberde sahte içki içti, hayatını kaybetti

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İstanbul'da sahte içki kabusunda bilanço her geçen gün artıyor. Esenyurt ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde Kazakistan uyruklu Samat İmanbekov 6 Şubat'ta her zaman tıraş olduğu berbere giderek burada çalışan Ali Haydar K. ile Adnan B.'yi birlikte yemek yemeye davet etti.

YEMEK YEDİĞİ RESTORANDAN İÇKİ SATIN ALDI

Üç arkadaş yine aynı mahalledeki bir restorana giderek yemek yiyip alkol tüketti. Yemekten sonra kalkan üç arkadaştan Samat İmanbekov, restorandan daha sonra içmek üzere bir şişe içki satın aldı. İmanbekov arkadaşlarına ertesi gün tıraş olmak için berbere geleceğini aldığı içkiyi de burada beraber içebileceklerini söyleyerek ayrıldı.

YERE UZANDI, BİR DAHA UYANMADI

Ertesi gün saat 21.00'de yanında içki şişesiyle berbere giden İmanbekov, tıraş olmak istedi. İmanbekov bu esnada yanında getirdiği içkiden tüketmeye başladı. Bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyen İmanbekov yere uzandı. Berberde çalışan ve bir gün önce İmanbekov'la yemek yemeye giden Ali Haydar K. ile Adnan B. arkadaşlarını uyandırmak istedi ancak nefes almadığını fark etti.

SAHTE İÇKİ BİR CAN DAHA ALDI

Çalışanlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İmanbekov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine berber çalışanları Ali Haydar K., Adnan B. ifadeleri için karakola götürüldü. İki kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis İmanbekov'un içkiyi satın aldığı restoranın sahibi Burhan S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.