Berberde sahte içki içti, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Berberde sahte içki içti, hayatını kaybetti

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Esenyurt'ta bir restorandan aldığı içkiyi berberde içen Kazakistan uyruklu şahıs bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyip yere uzandı. Arkadaşları uyandırmaya çalıştıkları şahsın nefes almadığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken restoran sahibi gözaltına alındı.

08.02.2025 17:13
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İstanbul'da sahte içki kabusunda bilanço her geçen gün artıyor. Esenyurt ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi'nde Kazakistan uyruklu Samat İmanbekov 6 Şubat'ta her zaman tıraş olduğu berbere giderek burada çalışan Ali Haydar K. ile Adnan B.'yi birlikte yemek yemeye davet etti.

YEMEK YEDİĞİ RESTORANDAN İÇKİ SATIN ALDI

Üç arkadaş yine aynı mahalledeki bir restorana giderek yemek yiyip alkol tüketti. Yemekten sonra kalkan üç arkadaştan Samat İmanbekov, restorandan daha sonra içmek üzere bir şişe içki satın aldı. İmanbekov arkadaşlarına ertesi gün tıraş olmak için berbere geleceğini aldığı içkiyi de burada beraber içebileceklerini söyleyerek ayrıldı.

YERE UZANDI, BİR DAHA UYANMADI

Ertesi gün saat 21.00'de yanında içki şişesiyle berbere giden İmanbekov, tıraş olmak istedi. İmanbekov bu esnada yanında getirdiği içkiden tüketmeye başladı. Bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyen İmanbekov yere uzandı. Berberde çalışan ve bir gün önce İmanbekov'la yemek yemeye giden Ali Haydar K. ile Adnan B. arkadaşlarını uyandırmak istedi ancak nefes almadığını fark etti.

SAHTE İÇKİ BİR CAN DAHA ALDI

Çalışanlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İmanbekov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine berber çalışanları Ali Haydar K., Adnan B. ifadeleri için karakola götürüldü. İki kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis İmanbekov'un içkiyi satın aldığı restoranın sahibi Burhan S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Berberde sahte içki içti, hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Sahte İçki, Kazakistan, Esenyurt, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Berberde sahte içki içti, hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Adem Akpinar:
    zıkkım içesiniz 19 28 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Tv.lerde, sosyal medyada hergün sahte içki ile ilgili yayınlar haberler yapıliyor.buna rağmen alınıp içiliyor. 21 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    mustafa denen okumayan mıstık oku oglm 3 6 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    Muharrem ince söylemişti. zamlar yüzünden millet kimyager oldu.. maliyeti 200 lira olmayan rakıdan 1200 lira vergi alırsan vatandaşın sonu bu olur.. 4 2 Yanıtla
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