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Esenyurt'ta Bıçaklı Saldırganın Dehşeti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bıçaklı Saldırganın Dehşeti

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırganın sokaklarda dolaşarak 9 kişiyi bıçaklaması sonucu yaşanan olaylar anlatıldı. Yaralananlar arasında bulunan Mehmet Üstel, saldırganın sabah başladığını ve kendisini öğlen saatlerinde bıçakladığını belirtti. Saldırganın hedef aldığı diğer kişilerin sayısı ise bilinmiyor. Hastaneye kaldırılan 9 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Esenyurt\'ta Bıçaklı Saldırganın Dehşeti
22.01.2024 - 16:21,
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Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anlar anlattı. Bacağından yaralanan Mehmet Üstel, "Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" dedi.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan sokaklarda dolaşarak önüne geleni bıçakladı. Saldırganın hedef aldığı 9 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Bıçaklı Saldırganın Dehşeti - Son Dakika


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