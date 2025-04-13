17 yaşındaki saldırgan sevgilisini bıçakladığı, annesini öldürdüğü eve böyle girmiş

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında vahşet yaşandı. İddiaya göre; 17 yaşındaki Hasan E, 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki daireye kız arkadaşı olduğu öne sürülen M.N.G'yi (17) görmeye geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI, ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Hasan E. önce tartıştığı sevgilisi M.N.G'yi bıçakla yaraladı. Ardından annesi Sevda G'nin (49) başına sert bir cisimle vurdu. Şüpheli Hasan E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralanan M.N.G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevda G'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Hasan E.'nin binanın içerisine girerek, bir süre evin kapısı önünde beklediği, daha sonra bir süre annesiyle konuşan şüphelinin eve girdiği, daha sonra da M.N.G.'nin eve geldiği görüldü.

Kaynak: İHA, DHA