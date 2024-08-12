Esenyurt'ta çocuklara uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta çocuklara uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı

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Suç dosyası kabarık şahıs küçük çocuğa uyuşturucu satarken yakalandı. Esenyurt'ta yaşı küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve suç dosyası kabarık şahıs, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö. isimli şüpheli, S.S. isimli yaşı küçük çocukla iletişime geçerek uyuşturucu madde satışı yapmaya çalıştı. M.Ö. polis ekiplerince suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5 adet suç kaydı bulunmaktadır.

12.08.2024 15:44
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Esenyurt'ta çocuklara uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı

Suç dosyası kabarık şahıs küçük çocuğa uyuşturucu satarken yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yaşı küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve suç dosyası kabarık şahıs, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta yaşı küçük çocuklara uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Ö. isimli şüpheli, S.S. isimli yaşı küçük çocukla iletişime geçerek uyuşturucu madde satışı yapmaya çalıştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. İncirtepe Mahallesi 261. Sokak'ta ekiplerce detaylı takip çalışması yürütüldü.

Uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı

Takip esnasında M.Ö.'nün S.S. isimli yaşı küçük çocuğa uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Polis ekiplerini fark eden şüpheli, kaçmaya çalıştı. Şüpheli ve ekipler arasında kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanan M.Ö., gözaltına alınarak Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliğine, S.S isimli çocuk şüpheli ise Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. M.Ö. hakkında yapılan detaylı suç kayıtları kontrolünde, 'narkotik madde ticareti' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

M.Ö. emniyette ki işlemlerinin ardından adli işlemleri yapılmak üzere Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. S.S isimli çocuk şüpheli ise koruma altına alınarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta çocuklara uyuşturucu madde satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

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