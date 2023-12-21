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Esenyurt'ta dakikalar içinde 400 bin lira değerinde gösterge panelini böyle çaldılar - Son Dakika
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Esenyurt'ta dakikalar içinde 400 bin lira değerinde gösterge panelini böyle çaldılar

Esenyurt'ta kiraladığı aracın anahtarını otelin valesine veren Cengiz Kalmaz, sabah saatlerinde otomobilin gösterge panelinin çalındığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt\'ta dakikalar içinde 400 bin lira değerinde gösterge panelini böyle çaldılar
21.12.2023 - 21:39,
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Esenyurt'ta dakikalar içinde 400 bin lira değerinde gösterge panelini böyle çaldılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta kiraladığı aracın anahtarını konakladığı otelin valesine otoparka çekmesi için veren Cengiz Kalmaz, sabah saatlerinde otomobilin gösterge panelinin çalındığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesi 529. Sokak'ta bulunan Ramada otelinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan arkadaşını ziyaret etmek için İstanbul'a gelen Cengiz Kalmaz, Ankara'da 06 ECP 646 plakalı lüks otomobili 10 günlüğüne 50 bin lira karşılığında kiraladı. Konaklamak için Esenyurt'ta bulunan Ramada oteline gelen Kalmaz, otomobili valeye teslim ederek odasına çıktı. Sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir grup, geldikleri araçla otomobile yanaşıp camını kırarak 2 dakika içinde yaklaşık 400 bin TL değerinde gösterge panelini çaldı. Kalmaz'ın iddiasına göre sabah saatlerinde otel görevlileri tarafından aranarak otomobilini kontrol etmesi istenirken dışarı çıkan Kalmaz, otomobilin hayalet ekranının çalındığını görünce büyük bir şok yaşadı. Cengiz Kalmaz, konuyu polis ekiplerine bildirirken yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum"

Konu ile ilgili konuşan Cengiz Kalmaz, "20 Aralık tarihinde Ankara'dan İstanbul'a bir arkadaşımı ziyaret için geldim. Otelde gece konaklamak için giriş işlemlerim tamamlanırken oradaki vale arkadaş benden arabanın anahtarını istedi ve kapalı otoparka koyacağını söyledi. Akabinde dinlenmek için odama çıktım. Sabah saat 06.24 sıralarında telefon çaldı. Resepsiyondaki görevli kişi aracımın camının patlatıldığını içinden bir şeylerin çalınmış olabileceğini söyledi. Aracı kontrol etmek için aşağı indiğimde kiraladığım aracın tüm multimedya sistemi, elektronik aksan beyinlerinin, hayalet göstergenin çalındığını fark ettim. Hemen kolluk kuvvetlerine haber verdim. Otelde herhangi bir sorumlu ile görüşmek talepte bulundum ama karşımda muhatap bulamadım. Orada bir yıl içinde aynı model, aynı marka o otelin müşterilerine ait 4 araçtan çalınmış. Araçla arabanın yanına yaklaşıyorlar. Aracın camını patlatıyor. Ayakları yere bile değmeden arabadan arabaya atlayıp 2 buçuk dakikada parçaları alıyorlar ve oradan uzaklaşıyorlar. Gerekli işlemleri başlattık. Kolluk kuvvetlerinden ricamız bunun detaylı araştırılmasıdır. Yapan şahısların cezalandırılması ve sorumluluğun onlarda olmadığını söyleyen otelin benim zararımı karşılamasını istiyorum. Bu olaydan ortalama 600 bin TL'lik bir zararım var. 400 bin TL parça maliyetleri, 200 bin TL'ye de yakın işçilik ücretinin çıkacağını söylediler. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, İstanbul, Ankara, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta dakikalar içinde 400 bin lira değerinde gösterge panelini böyle çaldılar - Son Dakika


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