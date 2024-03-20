Esenyurt'ta direksiyon eğitmeninin kaza anı kamerada: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta direksiyon eğitmeninin kaza anı kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

Esenyurt'ta direksiyon eğitmeninin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan bir araca çarptı ardından bariyerlere girdi. Kazada direksiyon eğitmeni hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

20.03.2024 16:27  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta direksiyon eğitmeninin bariyerlere girdiği kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

Direksiyon eğitmeninin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan bir araca çarptı ardından bariyerlere girdi

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta direksiyon eğitmeninin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan bir araca çarptı ardından bariyerlere girdi. Kazada direksiyon eğitmeni hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Esenyurt Selehattin Eyyubi Mahallesi 1587 Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan 34 BEU 735 plakalı aracın sürücüsü, kontrolsüz şekilde sol şeride geçmek istedi. O sırada süratli şekilde ilerleyen direksiyon eğitmeni Çetin Y. kontrolündeki 34 RD 6198 plakalı araç, önündeki araca çarptı. Kazanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Çetin Y. idaresindeki araç bariyerlere girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 3 kişinin bulunduğu araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sürücü Çetin Y. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 34 BEU 735 plakalı aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kaza anlarını anlatan Sedat Çelik, "Karşıdan gelen araç, sol şeride geçmek isteyen araca çarptı, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdi. Sürücü ağır şekilde yaralanmıştı, olay yerinde de hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan 2 kişi de yaralıydı. Sürekli burada kazalar oluyor, buraya yetkililerin el atması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta direksiyon eğitmeninin kaza anı kamerada: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2’si tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:34 Adıyaman’da uyuşturucu ticareti yapan aile hekimi tutuklandı Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan aile hekimi tutuklandı
15:24 Yıldız Tilbe’nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
15:02 Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 17:35:12. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta direksiyon eğitmeninin kaza anı kamerada: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement