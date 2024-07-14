Esenyurt'ta düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

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Esenyurt ilçesinde bir düğünde çıkan tartışma, aileler arasında silahlı kavgaya döndü. Polisin güçlükle ayırdığı o kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'un Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünde bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede aileler arasında kavgaya dönüştü. Silahların da ateşlendiği kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL