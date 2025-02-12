Esenyurt'ta Emlakçıya İkinci Kurşunlama - Son Dakika
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Esenyurt'ta Emlakçıya İkinci Kurşunlama

Esenyurt'ta bir emlakçı, 2 ayda ikinci kez kurşunlandı. Saldırı anları güvenlik kamerasında.

12.02.2025 21:59
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Esenyurt'ta bir emlakçının iş yeri 2 ayda 2'inci kez kurşunlandı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir emlak firması, 2 ayda 2'inci kez kurşunlandı. Haraç istenildiği iddia edilen iş yerine, düzenlenen silahlı saldırı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde motosiklet ile iki şahıs emlak ofisine geldi ve aralarından biri silahını çıkararak 4-5 el ateş etti. Mermilerden bazıları işyerine isabet ederken, olayın ardından saldırganlar motosiklet ile hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işyerine gelen çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirirken, yetkililer olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı işyerinin ise 2 ay önce de kurşunlandığı ve 1 milyon ? haraç istenildiği öğrenildi. Yaşanan silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Emlakçıya İkinci Kurşunlama - Son Dakika

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