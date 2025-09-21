Servis minibüsünün anne ve oğlunun üzerinden geçtiği dehşet anları kamerada - Son Dakika
Servis minibüsünün anne ve oğlunun üzerinden geçtiği dehşet anları kamerada

Servis minibüsünün anne ve oğlunun üzerinden geçtiği dehşet anları kamerada
21.09.2025 11:39
Servis minibüsünün anne ve oğlunun üzerinden geçtiği dehşet anları kamerada
Esenyurt'ta karşı yola geçmek isteyen anne ve elini tuttuğu oğluna servis aracı çarparak üzerinden geçti. Dehşete düşüren anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 16 Eylül Salı günü cinayet gibi kaza meydana geldi. Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokakta karşı yola geçmeye çalışan anne ve elini tuttuğu oğluna servis minibüsü çarptı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Minibüs anne ve oğlunu altına alarak üzerinden geçti. Feci kazada küçük çocuk hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.

Servis minibüsünün anne ve oğlunun üzerinden geçtiği dehşet anları kamerada

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, servis aracının sokakta yürüyen anne oğula çarparak üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Servis aracı, Güvenlik, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Hukuk, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Servis minibüsünün anne ve oğlunun üzerinden geçtiği dehşet anları kamerada - Son Dakika

SON DAKİKA: Servis minibüsünün anne ve oğlunun üzerinden geçtiği dehşet anları kamerada - Son Dakika
