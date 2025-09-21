Servis minibüsünün anne ve oğlunun üzerinden geçtiği dehşet anları kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 16 Eylül Salı günü cinayet gibi kaza meydana geldi. Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokakta karşı yola geçmeye çalışan anne ve elini tuttuğu oğluna servis minibüsü çarptı.
Minibüs anne ve oğlunu altına alarak üzerinden geçti. Feci kazada küçük çocuk hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.
Yaşanan feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, servis aracının sokakta yürüyen anne oğula çarparak üzerinden geçtiği anlar yer aldı.
