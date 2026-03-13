Esenyurt\'ta Genel Asayiş Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Esenyurt'ta birçok noktada, aranan şahıs ve araçlara yönelik, trafik denetimi ve genel asayiş uygulaması yapıldı. Ahmet Arif Caddesi üzerinde yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. - İSTANBUL