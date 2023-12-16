Esenyurt\'ta hafif ticari araç dükkana daldı: 2 yaralı

Esenyurt'ta hafif ticari aracın tütüncü dükkanına dalması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın, güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1187 Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LG 6633 plakalı hafif ticari araç sürücüsü sokak üzerindeki tütüncü dükkanına dalmış, kimliği belirsiz sürücü kaza sonrası olay yerini yaya olarak terk edip kayıplara karışmıştı. Olayda içeride oturan dükkan sahibi Reşat Özcan ve arkadaşı Orhan Pasul ise bacaklarından yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışmaları devam ederken, kazaya ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, aracın dükkana daldığı, kaza sonrası vatandaşların dükkana girdiği görüldü. - İSTANBUL